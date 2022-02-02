Псковский губернатор прокомментировал результаты проверки по факту порчи 45 тысяч доз вакцины от COVID-19

23:48, 02 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте рассказал об итогах проверки компании «Фармация», сотрудники которой в конце прошлого года допустили порчу около 45 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Глава региона подчеркнул, что анализ ситуации был проведён комплексно, в работе участвовали специалисты сразу нескольких комитетов администрации, а также псковская прокуратура.

«Основных выводов два. Первый подтверждает предварительную информацию, что холодильная установка вышла из строя по причине заводского брака. Факт поломки зафиксирован документально, с поставщиком оборудования проведена претензионная работа. Второй вывод – нарушения со стороны персонала ГП «Фармация». Предприятие не обеспечило ежедневный круглосуточный контроль температуры – и в этой связи не было возможности принять экстренные меры по сохранению препарата», – рассказал Михаил Ведерников.

Губернатор уточнил, что по итогам проверки четырём сотрудникам и руководителю компании «Фармация» объявлены выговоры в качестве дисциплинарного взыскания.

Кроме того, в холодильном оборудовании теперь установлены видеокамеры для наблюдения за температурой в реальном времени.

Также глава региона уточнил, что Росздравнадзор подготовил предписания, которые направил в судебные инстанции для наложения штрафных санкций, результаты всех проверок и вынесенные решения направлены в правоохранительные органы, а все нарушения, определённые предписанием прокуратуры, устранены.

«Инцидент досконально изучен, приняты все необходимые меры для предотвращения подобных событий в будущем», – заключил Михаил Ведерников.