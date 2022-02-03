Почти 20% великолукских школьников болеют ОРВИ

07:20, 03 февраля 2022, ПАИ

По последним данным, ОРВИ болеют 2025 учащихся общеобразовательных школ, или 18,1% от общего количества. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил глава Великих Лук Николай Козловский.

Глава города отметил, что ситуация с заболеваемостью непростая. В настоящий момент ОРВИ болеют 125 педагогов в школах города. Больных COVID-19: 103 человека, из них дети – 88, сотрудники – 15. Контактных по COVID-19: 111 человек, из них дети – 109, сотрудники – 2.

Николай Козловский призвал максимально внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать все меры санитарной безопасности.

Напомним, образовательные учреждения Великолукского района ушли на дистанционное обучение с 3 по 13 февраля.