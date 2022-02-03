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Общество

Невидимый и заразный: вирусологи рассказали об особенностях субварианта омикрона

Субвариант омикрона ВА.2, который называют стелс-омикрон, отличается от исходного штамма, пишет газета «Известия».

Данный подвид может избегать действия антител, которые выработаны против первичного омикрона, мутации делают его минимум вдвое более заразным. Кроме того, новый подвид нельзя отличить от других штаммов при ПЦР-тестировании.

Учёный-генетик Дмитрий Прусса рассказал, что ВА.2 может усилить волну, вызванную омикроном, или даже запустить новую. Разница между этими вариантами заключается в 20 мутациях, поэтому антитела могут быть бессильны. Таким образом, тот, кто не заразился первым, вероятно, заразится вторым вариантом коронавируса.

Учёные из Дании, где подвид омикрона стал доминирующим, провели первое крупномасштабное сравнительное исследование заразности субвариантов ВА.1 и ВА.2. Шансы заразиться ВА.2 по сравнению с опасностью инфицирования исходным вариантом омикрона выше в 2,19 раза для людей без прививки. Для тех, кто прошёл вакцинацию, шансы заразиться ВА.2 выше, чем ВА.1 в 2,45 раза. Для тех, кто успел ревакцинироваться, ВА.2 заразнее омикрона в 2,99 раза.

Напомним, в России выявили случаи заражения подвидом омикрона ВА.2.

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