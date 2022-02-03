Стала известна причина возгорания в Великолукском районе, где погибли два человека
Причиной возгорания жилого дома в деревне Шелково Великолукского района стало неосторожное обращение с огнем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
2 февраля в 21:15 в деревне Шелково Великолукского района произошел пожар в двухквартирном жилом доме. Квартира №1 выгорела изнутри по всей площади, в квартире №2 огнем повреждена кровля.
На месте происшествия после ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела 48-летнего мужчины и 42-летней женщины.
На месте возгорания работали сотрудники следственного комитета по Псковской области. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится доследственная проверка.
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