Стала известна причина возгорания в Великолукском районе, где погибли два человека

10:34, 03 февраля 2022, ПАИ

Причиной возгорания жилого дома в деревне Шелково Великолукского района стало неосторожное обращение с огнем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

2 февраля в 21:15 в деревне Шелково Великолукского района произошел пожар в двухквартирном жилом доме. Квартира №1 выгорела изнутри по всей площади, в квартире №2 огнем повреждена кровля.

На месте происшествия после ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела 48-летнего мужчины и 42-летней женщины.

На месте возгорания работали сотрудники следственного комитета по Псковской области. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится доследственная проверка.