Свыше 155 тысяч новых случаев COVID-19 зафиксировали в России

11:51, 03 февраля 2022, ПАИ

В России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки — 155 768 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За сутки госпитализировали 17 792 человека с COVID-19. Полностью выздоровели 53 724 человека. Зафиксировано 667 летальных исходов.

С начала пандемии в стране подтверждены 12 284 564 случая заражения коронавирусом. Победили болезнь 10 390 732 россиян, скончались 333 357.

Напомним, в Псковской области 80% случаев коронавируса приходится на омикрон.