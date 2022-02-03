Свыше 155 тысяч новых случаев COVID-19 зафиксировали в России
В России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки — 155 768 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
За сутки госпитализировали 17 792 человека с COVID-19. Полностью выздоровели 53 724 человека. Зафиксировано 667 летальных исходов.
С начала пандемии в стране подтверждены 12 284 564 случая заражения коронавирусом. Победили болезнь 10 390 732 россиян, скончались 333 357.
Напомним, в Псковской области 80% случаев коронавируса приходится на омикрон.
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