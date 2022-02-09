22 ТОСа функционируют в Островском районе

11:57, 09 февраля 2022, ПАИ

В Островском районе реализованы и функционируют 22 территориальных общественных самоуправления (ТОС). Об этом заявил глава муниципалитета Дмитрий Быстров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По словам Быстрова, впервые район заявился на ТОС в 2019 году, тогда удалось сделать парковку и детскую площадку.

«Главы волостей и сельских территорий включились в процесс, больше половины проектов реализуются на сельских территориях. Мы всегда помогаем в написании проектов, объясняем, что и как. Были разные суммы – 100-200 тысяч в этих ТОСах. Мы никогда никому не отказывали, у нас сотрудники справляются и помогают людям. Это наша задача», - рассказал Дмитрий Быстров.

Кроме того, он отметил, что в ТОСах Островского района участниками являются также и молодые люди от 18 до 20 лет.