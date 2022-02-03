Хоккеисты Анисимов и Плотников не полетели в Пекин вместе с российской командой из-за коронавируса

14:26, 03 февраля 2022, ПАИ

Хоккеисты Анисимов и Плотников не полетели в Пекин вместе с российской командой из-за коронавируса. Как сообщили в федерация хоккея России, сдавшие положительные тесты на коронавирус форварды Сергей Плотников и Артём Анисимов могут присоединиться к команде в ближайшее время. На данный момент хоккеисты в Москве.

Самолёт с командой приземлился в аэропорту Шоуду сегодня утром. Позднее вся команда сдала тесты на коронавирус. Первую тренировку российские хоккеисты проведут 4 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля.

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).