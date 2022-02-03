В Бежаницкую больницу прибыла вакцина от COVID для подростков

15:00, 03 февраля 2022, ПАИ

В Бежаницкую межрайонную больницу прибыла первая партия вакцины от коронавируса для детей и подростков «Спутник М», пишет газета «Сельская новь».

Первыми привитыми 3 февраля стали 8-классница Юлия и 11-классник Даниил Дмитриевы из села Ашево. Перед прививкой они посетили врача-педиатра. На прививку дети согласились добровольно, но предварительно согласие на вакцину написали их отцы. Родители пояснили, что сами привились давно.

Напомним, вакцинацию несовершеннолетних начали проводить 27 января. За первый день в Пскове вакцинировались шесть подростков.