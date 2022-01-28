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Первые 10 подростков привились от коронавируса в Пскове

В Пскове прививку от коронавируса сделали 10 подростков. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех.

27 января прививку сделали шесть подростков, 28 января – ещё четыре. Родителям, которые хотят привить ребёнка от коронавируса, необходимо написать заявление о своём согласии.

«Заявление в произвольной форме можно написать дома и отправить на электронную почту поликлиники либо написать его в регистратуре, - рассказала Эльвира Мелех. – Далее мы собираем группы и приглашаем на вакцинацию».

При этом ждать долго не придётся – на прививку приглашают на следующий день после подачи заявления. Отметим, что вакцинация подростков проводится в двух филиалах поликлиники на улице Шестака и на улице Кузнецкой в будние дни.

Напомним, первая партия вакцины «Спутник М» поступила в регион 26 января. 150 родителей подростков дали согласие на их вакцинацию от коронавируса. 28 января первый подросток привился от коронавируса в Порховском районе.

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