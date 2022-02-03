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Общество

Участникам мероприятий памяти 6-й роты в Пскове потребуется отрицательный ПЦР-тест

В Псковской области памятные мероприятия в память о подвиге 6-й роты планируется разбить на два этапа — 28 февраля и 1 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, из-за напряженной эпидобстановки очное участие в мероприятиях смогут принимать только приглашенные с отрицательным ПЦР-тестом. В этой связи он поручил подготовить список родственников павших героев, кто планирует приехать в Псков, и организовать для них прохождение тестирования.

В преддверии памятной даты членам семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга на Северном Кавказе, традиционно будет предоставлена единовременная денежная выплата в размере 25 тыс. рублей. Ее получат 197 человек. Деньги из областного бюджета уже выделены и в течение нескольких дней будут доведены до получателей. Кроме того, в случае необходимости родственникам погибших военнослужащих будет оказана адресная помощь. «Ни одно обращение не должно остаться без внимания», — отметил Михаил Ведерников.

О готовности к проведению дней памяти доложили руководители Пскова и Псковского района.

Организационное совещание по подготовке мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и 22-й годовщине гибели разведчиков и десантников 6-й роты, состоялось 3 февраля.

Напомним, 21 февраля 2000 года 2-я бригада специального назначения ГРУ вступила в бой с крупным отрядом боевиков в районе поселка Харсеной в Чечне. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. В этот день в бою погибли 25 псковских разведчиков.

1 марта 2000 года в неравном бою во время контртеррористической операции на высоте 776 в Аргунском ущелье погибла 6-я рота 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

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