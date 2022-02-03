10 тысяч рублей можно получить в Псковской области за добычу одного волка

15:38, 03 февраля 2022, ПАИ

За добычу одного волка в Псковской области установлено вознаграждение в 10 000 рублей. Об этом заявил начальник отдела охраны и использования животного мира комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Павел Андреев.

По его словам, по нормативам плотность популяции считается опасной выше 0,05 экземпляра на 1000 кв. км, для территории Псковской области это примерно 250 волков.

Отмечается, что псковский волк – серый, его средние размеры достигают 30-50 кг. Зимой волки собираются в стаю по 7-17 особей, чаще всего это одна семья, но иногда смешиваются и две-три стаи. Во время поиска пищи легко передвигаются со скоростью 10 км/час и развивают ее до 65 км/час во время погони, совершая при этом пятиметровые прыжки. Никогда не промышляют возле логова, за ночь стая может совершать переходы до 30 и более километров. В конце зимы волчицы приносят от 3 до 13 волчат, в первый год погибает до 80% потомства.

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