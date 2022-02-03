Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

10 тысяч рублей можно получить в Псковской области за добычу одного волка

За добычу одного волка в Псковской области установлено вознаграждение в 10 000 рублей. Об этом заявил начальник отдела охраны и использования животного мира комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Павел Андреев.

По его словам, по нормативам плотность популяции считается опасной выше 0,05 экземпляра на 1000 кв. км, для территории Псковской области это примерно 250 волков. 

Отмечается, что псковский волк – серый, его средние размеры достигают 30-50 кг. Зимой волки собираются в стаю по 7-17 особей, чаще всего это одна семья, но иногда смешиваются и две-три стаи. Во время поиска пищи легко передвигаются со скоростью 10 км/час и развивают ее до 65 км/час во время погони, совершая при этом пятиметровые прыжки. Никогда не промышляют возле логова, за ночь стая может совершать переходы до 30 и более километров. В конце зимы волчицы приносят от 3 до 13 волчат, в первый год погибает до 80% потомства.

Полную версию материала читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

03 февраля 2022

Мониторинг организации дистанционного обучения провели в школах Псковского района
03 февраля 2022

Более 3,8 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19
03 февраля 2022

Более 1100 детей Псковской области получили подарки в рамках акции «Рождественский Ангел»
03 февраля 2022

Более 300 волков истребили охотники в Псковской области в 2021 году
03 февраля 2022

Туманная и морозная ночь ожидается в Псковской области 4 февраля
03 февраля 2022

10 тысяч рублей можно получить в Псковской области за добычу одного волка
03 февраля 2022

Участникам мероприятий памяти 6-й роты в Пскове потребуется отрицательный ПЦР-тест
03 февраля 2022

Организацию питания учащихся школ проверили в Великих Луках

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...