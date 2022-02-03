Более 300 волков истребили охотники в Псковской области в 2021 году

15:54, 03 февраля 2022, ПАИ

В 2021 году в Псковской области охотники истребили 304 волка. Об этом заявил начальник отдела охраны и использования животного мира комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Павел Андреев.

По его словам, за 2022 год охотники смогли добыть пока что 17 экземпляров.

Ранее сообщалось, что на коллективной охоте в конце января в Гдовском районе в Полновской волости псковские охотники добыли четыре волка, они еще не учтены в статистике 2022 года.

Волки агрессивны по отношению к человеку в основном в местах, бедных естественной добычей. Одиночный волк редко представляет угрозу, но стая от 10 и более особей при встрече очень опасна, вероятность нападения велика. Еще большую опасность представляют волкопсы - помесь волка и одичавшей собаки, которые утратили инстинкт самосохранения и не боятся ни огня, ни человека, подходят очень близко к жилищу. Но главная опасность – от укусов бешеного волка. Высокая плотность волков именно тем и опасна, что создает условия для бешенства.