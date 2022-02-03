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Общество

Выжившие после пожара в приюте в Великих Луках животные и их хозяйка ищут жилье

Выжившим после пожара в частном зооприюте в Великих Луках животным и их хозяйке требуется жилье. Об этом написала владелица приюта Ирина Иванова в группе приюта в соцсети «ВКонтакте».

«Нам негде жить. Срочно нужно съехать с чужой территории, в связи с последними, происходящими событиями. Возможно, вы или ваши знакомые, или знакомые знакомых, продают дом, участок. Возможно, готовы продать не за всю сумму сразу, а частями. Возможно, готовы сдать в аренду с последующим выкупом. Очень просим поделиться информацией», - говорится в сообщении.

Необходимо маршрутное сообщение, удалённость от города - максимум 8-10 км. Площадь территории - не менее 10-12 соток, так как волонтеру нужно будет установить 2 вольера для собак и 1 выгульный для котов. «Идеальный вариант - больше земли и отдаленность от соседей. Стоимость - понимаете, да, миллионами не ворочаем», - добавила Ирина.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 89116971047.

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