Минобороны приступило к вакцинации подростков от COVID-19

09:43, 04 февраля 2022, ПАИ

Минобороны начало вакцинацию воспитанников довузовских учебных учреждений от COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подростков в возрасте от 12 до 17 лет прививают вакциной «Спутник М». Вакцинация проводится с согласия родителей, а с 15 лет только при наличии собственного письменного информированного добровольного согласия подростка и при отсутствии у него медицинских противопоказаний.

Помимо этого, организовано превентивное тестирование как переменного, так и постоянного состава.

Напомним, масштабная прививочная кампания личного состава среди совершеннолетних проводится в Вооруженных силах с августа 2020 года. Прививку от коронавируса сделали более 1,5 млн военнослужащих и гражданского персонала Минобороны, ревакцинацию прошли почти 600 тысяч человек.

Напомним, вакцинацию несовершеннолетних в Псковской области начали проводить 27 января. За первый день в Пскове вакцинировались шесть подростков.