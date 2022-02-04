Губернатор предлагает псковичам изучить рекомендации Минздрава и не вызывать врача на дом без необходимости

15:15, 04 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предлагает жителям региона изучить рекомендации Минздрава с алгоритмом действий при заболевании ковидом в лёгкой форме и не вызывать врача на дом без необходимости. Об этом он заявил на заседании оперштаба 4 февраля.

«Минздрав разработал простые и понятные рекомендации с алгоритмом действий при заболевании ковидом в лёгкой форме. Если жители региона изучат и возьмут на вооружение эти рекомендации, значительная доля вызовов врача на дом просто отпадёт за ненужностью. Поэтому в этой части нужно уделить особое внимание информационной работе», - поручил глава региона.

Он также напомнил, что для разгрузки амбулаторного звена с конца января в Пскове и Великих Луках была приостановлена плановая первичная и первичная специализированная медико-санитарная помощь взрослому населению. Сохраняется только оказание неотложной помощи, помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, а также выдача препаратов в рамках льготного лекарственного обеспечения.

«Такой шаг существенно разгрузил медиков и позволил им уделять больше внимания отработке вызовов на дом. Тем не менее этого недостаточно: число жалоб растёт, люди подчас действительно не могут дождаться врача», - констатировал Михаил Ведерников.