Анастасия Повторейко: При заболевании коронавирусом тест может быть отрицательным

11:04, 04 февраля 2022, ПАИ

Главврач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко рассказала в своём Instagram-аккаунте, что при заболевании COVID-19 тест может быть отрицательным.

«Да, конечно. Диагноз в такой ситуации, при наличии всех клинических критериев в лабораторных и инструментальных исследованиях, ставится как «коронавирусная инфекция, лабораторно неподтвержденная», – написала Анастасия Повторейко, отвечая на вопрос подписчика о том, возможна ли такая ситуация.

При этом она отметила, что если у вас есть симптомы коронавивируса, а экспресс-тест дал отрицательный результат, нужно сдать мазок на SARS-COV-19. Также врач рассказала, что ревакцинацию от COVID-19 в случае заражения коронавирусом можно делать спустя 6 месяцев.