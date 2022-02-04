В Псковской области за год выявили рак у 11 детей

12:22, 04 февраля 2022, ПАИ

11 случаев онкозаболеваний у детей выявили в Псковской области в 2021 году. Об этом сообщил главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По его словам, несовершеннолетние пациенты проходят диспансерное наблюдение в детской областной больнице, там есть детский онколог. У детей выявляется лейкоз, лейкемия.

Александр Юров уточнил, что теперь пациенты могут продолжать получать лечение в детской областной больнице до 21 года, получать те же препараты, наблюдаться у детского онколога.