В 2021 году в Псковском онкодиспансере провели 1800 оперативных вмешательств

12:48, 04 февраля 2022, ПАИ

В 2021 году в Псковском областном онкодиспансере провели 1800 оперативных вмешательств. Об этом сообщил главный врач учреждения Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 4 февраля.

Он подчеркнул, что в онкодиспансере стала эффективно развиваться оперативная помощь, проводятся лапараскопические операции. Если за 2020 год было проведено всего 1330 операций, то в 2021 году - на 18% больше.

Александр Юров добавил, что проводятся реконструктивные пластические операции на молочной железе, которые позволяют женщинам чувствовать себя свободно, не прибегая к протезированию.

Врачи учреждения постоянно участвуют в мастер-классах, повышают квалификацию, проходят допобучение. В учреждении введен в эксплуатацию клинический линейный ускоритель, который был закуплен в рамках нацпроекта. Сейчас в окноцентре 2 линейных ускорителя одной фирмы. Также в конце года появился новый компьютерный томограф. Набраны новые сотрудники для работы на современном оборудовании.