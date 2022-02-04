На 22% больше пациентов приняло поликлиническое отделение псковского онкодиспансера в 2021 году

12:53, 04 февраля 2022, ПАИ

Поликлиническое отделение Псковского областного клинического онкологического диспансера за прошлый год приняло 53 тысячи пациентов, что на 22% больше, чем в 2020 году. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал главный врач медучреждения Александр Юров.

По словам Александра Юрова, благодаря этому удалось вылечить на 1000 пациентов больше.

«Когда-то диагностическое и поликлиническое отделения не были заполнены, теперь благодаря приёму новых специалистов таких проблем нет», - отметил главный врач медучреждения.