На 22% больше пациентов приняло поликлиническое отделение псковского онкодиспансера в 2021 году
Поликлиническое отделение Псковского областного клинического онкологического диспансера за прошлый год приняло 53 тысячи пациентов, что на 22% больше, чем в 2020 году. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал главный врач медучреждения Александр Юров.
По словам Александра Юрова, благодаря этому удалось вылечить на 1000 пациентов больше.
«Когда-то диагностическое и поликлиническое отделения не были заполнены, теперь благодаря приёму новых специалистов таких проблем нет», - отметил главный врач медучреждения.
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