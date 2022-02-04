Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский врач: Профилактика рака должна строиться на образе жизни

Александр Юров. Фото Андрея Степанова

Главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал о профилактике онкозаболеваний.

«Профилактика должна строиться на образе жизни, - отметил Александр Юров. – Необходимо соблюдать правильное сбалансированное питание, не забывать про двигательную активность – пешие прогулки и зарядку».

Кроме того, необходимо сократить потребление вредной, тяжёлой пищи, поскольку это повышает риск рака желудочно-кишечного тракта. А курение на 14% повышает риск заболеть раком лёгких.

Врач рекомендовал псковичам проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, раз в год делать рентген грудной клетки. Мужчинам после 45 лет – онкомаркер на ПСА, женщинам до 40 лет – УЗИ молочных желёз, после 40 лет – маммографию. Женщинам также следует посещать гинеколога раз в 6-12 месяцев.

«Если заметили у себя увеличение лимфоузлов или резкую потерю веса, то нужно срочно обратиться к врачу», - рекомендовал Александр Юров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

04 февраля 2022

Дистанционное обучение в школах Пскова могут снова возобновить
04 февраля 2022

55% жителей Новосокольнического района вакцинировались от COVID-19
04 февраля 2022

В Псковской области будет продлен режим работы поликлиник
04 февраля 2022

Новорожденного ребёнка госпитализировали с COVID-19 в Псковской области
04 февраля 2022

160 подростков привились от коронавируса в Псковской области
04 февраля 2022

К концу февраля омикрон на 100% поглотит Псковскую область
04 февраля 2022

Псковские школьники выйдут с дистанционки 7 февраля, великолукские – 14 февраля
04 февраля 2022

Автоволонтёры и волонтёры для работы на горячих линиях поликлиник требуются в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...