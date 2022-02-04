Псковский врач: Профилактика рака должна строиться на образе жизни

13:14, 04 февраля 2022, ПАИ

Главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал о профилактике онкозаболеваний.

«Профилактика должна строиться на образе жизни, - отметил Александр Юров. – Необходимо соблюдать правильное сбалансированное питание, не забывать про двигательную активность – пешие прогулки и зарядку».

Кроме того, необходимо сократить потребление вредной, тяжёлой пищи, поскольку это повышает риск рака желудочно-кишечного тракта. А курение на 14% повышает риск заболеть раком лёгких.

Врач рекомендовал псковичам проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, раз в год делать рентген грудной клетки. Мужчинам после 45 лет – онкомаркер на ПСА, женщинам до 40 лет – УЗИ молочных желёз, после 40 лет – маммографию. Женщинам также следует посещать гинеколога раз в 6-12 месяцев.

«Если заметили у себя увеличение лимфоузлов или резкую потерю веса, то нужно срочно обратиться к врачу», - рекомендовал Александр Юров.