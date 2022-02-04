Пушкинские Горы возглавили топ самых гостеприимных городов России
Пушкинские Горы возглавили топ самых гостеприимных городов России по версии сайта Booking.com. На третьем месте списка из 10 городов разместились Печоры. Таким образом, в рейтинг включены сразу два города из Псковской области.
«Самые гостеприимные партнеры по размещению, службы по аренде автомобилей и такси выбирались на основе более чем 232 миллионов проверенных отзывов реальных путешественников. В России такое признание получил 59 661 партнер из самых разных уголков страны, тем самым определив, какие города и регионы стали лидерами гостеприимства», - уточнили авторы рейтинга.
«В Пушкинских Горах всё проникнуто духом великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, а сама местность представляет собой вереницу спусков и подъемов, извилистых улочек, обрамленных зеленью и мхом, - так описывают посёлок составители списка. - Сегодня Пушкинские Горы включают в себя целый комплекс музеев, трех усадеб, в том числе и родовое имение матери Александра Сергеевича – Михайловское. Сполна насладившись духом истории, отправляйтесь в контактный зоопарк «Зооград»*, где можно увидеть оленей, погладить ручного волка и покормить пеликана».
*Напомним, что сейчас «Зооград» временно закрыт. Возобновление работы планируется в мае.
Остановиться туристам советуют в мини-гостинице в деревне Савкино.
На втором месте рейтинга Суздаль, Владимирская область. На третьем - Печоры.
«Годами туристы и паломники со всего мира стекаются в Печоры ради уникальной достопримечательности — Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря. Отправляйтесь исследовать пещеры, где жили монахи, или на прогулку по территории великолепного монастыря, а после непременно выпейте местный чай на травах и прочувствуйте полное умиротворение. Расположенный напротив монастыря гостевой дом привлекает туристов уютной обстановкой, качественным текстилем, чистотой, любовью и радушием. А красивый внутренний дворик станет идеальным местом для отдыха после долгих прогулок по старинному городу», - уверены составители рейтинга.
На четвёртом месте топа - посёлок Каменномостский, Адыгея, на пятом - станица Даховская, Адыгея, на шестом - Сортавала, Карелия, на седьмом - посёлок Териберка, Мурманская область, на восьмом - Углич, Ярославская область, на девятом - Нижнее Джемете, Краснодарский край. Завершает рейтинг - Петергоф, Петродворцовый район Санкт-Петербурга.