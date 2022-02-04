Пушкинские Горы возглавили топ самых гостеприимных городов России

14:20, 04 февраля 2022, ПАИ

Пушкинские Горы возглавили топ самых гостеприимных городов России по версии сайта Booking.com. На третьем месте списка из 10 городов разместились Печоры. Таким образом, в рейтинг включены сразу два города из Псковской области.

«Самые гостеприимные партнеры по размещению, службы по аренде автомобилей и такси выбирались на основе более чем 232 миллионов проверенных отзывов реальных путешественников. В России такое признание получил 59 661 партнер из самых разных уголков страны, тем самым определив, какие города и регионы стали лидерами гостеприимства», - уточнили авторы рейтинга.

«В Пушкинских Горах всё проникнуто духом великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, а сама местность представляет собой вереницу спусков и подъемов, извилистых улочек, обрамленных зеленью и мхом, - так описывают посёлок составители списка. - Сегодня Пушкинские Горы включают в себя целый комплекс музеев, трех усадеб, в том числе и родовое имение матери Александра Сергеевича – Михайловское. Сполна насладившись духом истории, отправляйтесь в контактный зоопарк «Зооград»*, где можно увидеть оленей, погладить ручного волка и покормить пеликана».

*Напомним, что сейчас «Зооград» временно закрыт. Возобновление работы планируется в мае.

Остановиться туристам советуют в мини-гостинице в деревне Савкино.

На втором месте рейтинга Суздаль, Владимирская область. На третьем - Печоры.

«Годами туристы и паломники со всего мира стекаются в Печоры ради уникальной достопримечательности — Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря. Отправляйтесь исследовать пещеры, где жили монахи, или на прогулку по территории великолепного монастыря, а после непременно выпейте местный чай на травах и прочувствуйте полное умиротворение. Расположенный напротив монастыря ​гостевой дом привлекает туристов уютной обстановкой, качественным текстилем, чистотой, любовью и радушием. А красивый внутренний дворик станет идеальным местом для отдыха после долгих прогулок по старинному городу», - уверены составители рейтинга.

На четвёртом месте топа - посёлок Каменномостский, Адыгея, на пятом - станица Даховская, Адыгея, на шестом - Сортавала, Карелия, на седьмом - посёлок Териберка, Мурманская область, на восьмом - Углич, Ярославская область, на девятом - Нижнее Джемете, Краснодарский край. Завершает рейтинг - Петергоф, Петродворцовый район Санкт-Петербурга.