Во время ремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове будет обеспечен доступ к бизнес-точкам

14:21, 04 февраля 2022, ПАИ

В Пскове возле бизнес-точек на время ремонта улицы Яна Фабрициуса установят временные деревянные помосты. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте.

Борис Елкин отметил, что на время ремонта закрыть объекты невозможно, и обратил внимание на необходимость поддержки бизнеса.

«Было принято решение создать временные деревянные помосты, которые обеспечат доступ жителей к магазинам и самих представителей бизнеса к своим торговым точкам. Считаю, что этот вопрос решен, и надеюсь, что возвращаться к нему не будем», - отметил глава администрации Пскова.

Ранее сообщалось, что из-за ремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове приостановят работу порядка 20 бизнес-точек.

Капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» стартует 8 февраля. Движение транспорта по участку дороги между улицами Металлистов и Вокзальной будет закрыто до 31 декабря 2022 года.