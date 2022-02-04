Борис Елкин пообещал решить проблему с отсутствием тротуаров на улице Герцена

14:30, 04 февраля 2022, ПАИ

Решить проблему с отсутствием тротуаров на улице Герцена пообещал глава администрации Пскова Борис Елкин во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте.

Борис Елкин отметил, что в ближайших планах нет обустройства пешеходных дорожек на улице Герцена, но обращения поступали в его адрес неоднократно.

Глава администрации города пообещал, что вопрос будет прорабатываться, а также добавил, что условия на улице ограничены из-за тесной застройки – тротуар может заузить проезжую часть.

Ранее сообщалось, что во время ремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове будет обеспечен доступ к бизнес-точкам.