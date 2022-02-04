Длительный дистант грозит псковским школьникам отменой летних каникул
Длительное дистанционное обучение грозит школьникам Псковской области отменой летних каникул. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом 4 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.
«Школьники мне пишут с просьбой перевести на дистанционное обучение. Но если мы месяц, а то и два будем находиться в этой ситуации, то школьники будут учиться вместо летних каникул», – сказал губернатор.
Напомним, что школы Пскова и Псковского района выйдут с дистанционки 7 февраля, школы в Великих Луках и Великолукском районе – 14 февраля.
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