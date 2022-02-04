Длительный дистант грозит псковским школьникам отменой летних каникул

16:22, 04 февраля 2022, ПАИ

Длительное дистанционное обучение грозит школьникам Псковской области отменой летних каникул. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом 4 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Школьники мне пишут с просьбой перевести на дистанционное обучение. Но если мы месяц, а то и два будем находиться в этой ситуации, то школьники будут учиться вместо летних каникул», – сказал губернатор.

Напомним, что школы Пскова и Псковского района выйдут с дистанционки 7 февраля, школы в Великих Луках и Великолукском районе – 14 февраля.