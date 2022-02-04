Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 64,1%

23:46, 04 февраля 2022, ПАИ

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился с 64,4 до 64,1%. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет газета «Известия».

По состоянию на 4 февраля вакцинацию первым компонентом провели 84 967 516 раз, вакцинацию полного цикла – 80 446 704 раза. Голикова пояснила, что снижение происходит из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.

Напомним, в Псковской области более 278 тысяч жителей прошли вакцинацию от коронавируса.