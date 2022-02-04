Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 64,1%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился с 64,4 до 64,1%. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет газета «Известия».
По состоянию на 4 февраля вакцинацию первым компонентом провели 84 967 516 раз, вакцинацию полного цикла – 80 446 704 раза. Голикова пояснила, что снижение происходит из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.
Напомним, в Псковской области более 278 тысяч жителей прошли вакцинацию от коронавируса.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
04 февраля 2022
Посвящённые дню освобождения Гдова от немецко-фашистских захватчиков мероприятия прошли 4 февраля
04 февраля 2022
Академик РАН Арег Тотолян: Опасная коронавирусная инфекция постепенно приобретает признаки сезонной