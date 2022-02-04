Президент Псковской федерации фигурного катания: Молодёжь в раздевалках только и говорит что об Олимпиаде

18:02, 04 февраля 2022, ПАИ

Молодёжь в раздевалках только и говорит что об Олимпиаде, рассказала в эфире нового проекта Псковского агентства информации «Олимпийский дайджест» президент Федерации фигурного катания региона Юлия Зайцева.

«Вспоминаю, когда шла прошлая Олимпиада, мы даже на тренировках бежали смотреть, очень болели за сборную. Псковская молодёжь в раздевалка только об этом и говорит, обсуждают без конца. Вся Псковская область болеет за наших!» – подчеркнула Юлия Зайцева.

На соревнованиях радуют и пары, и одиночники, добавила президент федерации. «Мы ещё заберём своё золото!» – заключила Зайцева.