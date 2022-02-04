Академик РАН Арег Тотолян: Опасная коронавирусная инфекция постепенно приобретает признаки сезонной

19:55, 04 февраля 2022, ПАИ

Опасная коронавирусная инфекция постепенно приобретает признаки сезонной, отметил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН, профессор-иммунолог Арег Тотолян, который в настоящее время находится в Псковской области, сообщила пресс-служба администрации региона.

Он рассказал, что анализ путь развития и изменения вируса показывает, что нынешний генный вариант коронавируса — омикрон-штамм — обладает более высокой заразностью, но болезнь в случае заражения протекает легче, гораздо меньше тяжёлых и средних форм. Именно поэтому огромная нагрузка ложится именно на амбулаторное звено.

По мнению эксперта, осложнения наблюдаются у перенёсших инфекцию в средней и тяжёлой формах, когда вирус долго циркулировал в организме. «Так и постковидный синдром чаще наблюдается при тяжёлых формах инфекции. Если перенести инфекцию в лёгкой форме — гораздо меньше шансов столкнуться с постковидным синдромом», — сказал профессор-иммунолог.

При этом он подчеркнул, что вакцинация от коронавирусной инфекции защищает от средних и тяжёлых форм течения болезни, снижает риск осложнений.

В связи с этим Арег Тотолян призвал к вакцинации от опасного инфекционного заболевания. «Альтернативы сейчас нет. Нам необходима специфическая защита, других средств на сегодняшний день мир ещё не придумал. Уже неоднократно говорилось и будет говориться дальше, об этом свидетельствует отечественный и мировой опыт, у вакцинированных инфекция если и протекает, то в лёгкой форме», — отметил академик РАН.