Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Преимущества ТОСов назвал губернатор Псковской области

О преимуществах ТОСов рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он заметил, что целый ряд вопросов жителей деревни Вейно Гдовского района можно было решить путём организации своего территориального общественного самоуправления.

«В этой части всю необходимую помощь мы оказали. Наши специалисты утвердили границы ТОС и даже собрали его потенциальных участников для принятия Устава. Но, к сожалению, ТОСа в Вейно не будет – жители в итоге отказались от этой идеи. Жаль, потому что уже 15 февраля они могли бы подать заявку на участие в конкурсе», - отметил глава региона.

Все желающие до 15 марта должны предоставить в администрацию муниципального образования заявление, паспорт объекта и другие документы к проекту. Необходимая информация размещена на странице Управления по местному самоуправлению.

Что именно делают ТОС, лучше всего покажут примеры победителей прошлого года, уточнил Михаил Ведерников.

Так, ТОС «Платишино» Красногородского района провёл капремонт помещения для экспозиции «Граинские сундуки в местной «Комнате деревенского быта», а также благоустроил прилегающую территорию. Все это делается в том самом сельском клубе, о котором глава региона рассказывал в декабре. «Очень рад ещё раз отметить активность его команды! Молодцы!» - прокомментировал он.

ТОС «Узьмень» Стругокраснеского района реализовал проект «Полный колодец». Была пробурена скважина и установлен колодец, благоустроена территория.

ТОС «Быть добру» Пыталовского района приобрел игровой комплекс для детской площадки. Теперь дети проводят здесь свободное время.

ТОС «Березка» Себежского района заменит вышедшие из строя фонари уличного освещения.

Как и ранее, проекты-победители получат субсидии из областного бюджета до 200 тыс. рублей. Всего будет разыграно 27 млн рублей.

«Присылайте заявки, придумывайте проекты – про самые интересные обязательно буду рассказывать», - заявил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

05 февраля 2022

Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям Псковской области
05 февраля 2022

Губернатор: Мы стараемся делать всё, чтобы в Псковской области продолжалась нормальная жизнь
05 февраля 2022

Весной на Ольгинском мосту в Пскове проведут краткосрочный ремонт
05 февраля 2022

Губернатор поручил разобраться с уборкой снега в Себеже

05 февраля 2022

Михаил Ведерников ответил школьникам, которые просят перевести их на дистант
05 февраля 2022

В приёмной псковского губернатора остался только один здоровый сотрудник
05 февраля 2022

Круглогодичный федеральный молодёжный лагерь построят в Псковской области
05 февраля 2022

419 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...