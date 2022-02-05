Преимущества ТОСов назвал губернатор Псковской области

14:09, 05 февраля 2022, ПАИ

О преимуществах ТОСов рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он заметил, что целый ряд вопросов жителей деревни Вейно Гдовского района можно было решить путём организации своего территориального общественного самоуправления.

«В этой части всю необходимую помощь мы оказали. Наши специалисты утвердили границы ТОС и даже собрали его потенциальных участников для принятия Устава. Но, к сожалению, ТОСа в Вейно не будет – жители в итоге отказались от этой идеи. Жаль, потому что уже 15 февраля они могли бы подать заявку на участие в конкурсе», - отметил глава региона.

Все желающие до 15 марта должны предоставить в администрацию муниципального образования заявление, паспорт объекта и другие документы к проекту. Необходимая информация размещена на странице Управления по местному самоуправлению.

Что именно делают ТОС, лучше всего покажут примеры победителей прошлого года, уточнил Михаил Ведерников.

Так, ТОС «Платишино» Красногородского района провёл капремонт помещения для экспозиции «Граинские сундуки в местной «Комнате деревенского быта», а также благоустроил прилегающую территорию. Все это делается в том самом сельском клубе, о котором глава региона рассказывал в декабре. «Очень рад ещё раз отметить активность его команды! Молодцы!» - прокомментировал он.

ТОС «Узьмень» Стругокраснеского района реализовал проект «Полный колодец». Была пробурена скважина и установлен колодец, благоустроена территория.

ТОС «Быть добру» Пыталовского района приобрел игровой комплекс для детской площадки. Теперь дети проводят здесь свободное время.

ТОС «Березка» Себежского района заменит вышедшие из строя фонари уличного освещения.

Как и ранее, проекты-победители получат субсидии из областного бюджета до 200 тыс. рублей. Всего будет разыграно 27 млн рублей.

«Присылайте заявки, придумывайте проекты – про самые интересные обязательно буду рассказывать», - заявил Михаил Ведерников.