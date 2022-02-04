Стали известны подробности ДТП с пешеходом в Великих Луках
Потерпевший в ДТП на улице Новоселенинской, 36а в Великих Луках – мужчина 1965 года рождения переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Проезжавший мимо водитель автомобиля «Нива» его не заметил. В результате наезда пешеход получил ушибы.
Ранее сообщалось, что пешеход пострадал в результате наезда автомобиля в Великих Луках.
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