Стали известны подробности ДТП с пешеходом в Великих Луках

21:55, 04 февраля 2022, ПАИ

Потерпевший в ДТП на улице Новоселенинской, 36а в Великих Луках – мужчина 1965 года рождения переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Проезжавший мимо водитель автомобиля «Нива» его не заметил. В результате наезда пешеход получил ушибы.

Ранее сообщалось, что пешеход пострадал в результате наезда автомобиля в Великих Луках.