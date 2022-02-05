Полярное сияние в Черняковицах запечатлел псковский астроном-любитель

09:13, 05 февраля 2022, ПАИ

Полярное сияние в Черняковицах запечатлел псковский астроном-любитель Пётр Митрофанов. Фотографии он разместил в социальных сетях клуба любителей астрономии Псковской области.

Он рассказал, что полярное сияние можно было увидеть поздним вечером 4 февраля во многих регионах средней полосы России, в том числе и в Псковской области. «Было заметно визуально на тёмном загородном небе, цвета сияния проявлялись только на снимках», – отметил он.

Ранее в клубе любителей астрономии Псковской области сообщили, что составляют карту интересных мест для наблюдения за звёздами.