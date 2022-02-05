Ещё 7 человек скончались от коронавируса в Псковской области

11:37, 05 февраля 2022, ПАИ

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Ещё семь человек скончались от коронавируса в Псковской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерли 1 464 человека. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что очаг коронавируса в Бельско-Устьенском доме-интернате снят с контроля Роспотребнадзора. На данный момент в Псковской области активен один очаг.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра.