Очаг коронавируса в Порховском районе снят с контроля Роспотребнадзора

11:45, 05 февраля 2022, ПАИ

Очаг коронавируса в Бельско-Устьенском доме-интернате снят с контроля Роспотребнадзора. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Глава региона отметил, что на данный момент в Псковской области активен один очаг коронавируса.

Врач-терапевт Псковской межрайонной больницы, депутат Псковского областного Собрания Елена Лунгу ранее сообщала, что если один член семьи заразился омикроном – заболеют все. «Для него [омикрона. – Ред.] характерно быстрое течение – инкубационный период составляет буквально два-три дня, высокая контагиозность», – отметила врач.