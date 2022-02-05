Очаг коронавируса в Порховском районе снят с контроля Роспотребнадзора
Очаг коронавируса в Бельско-Устьенском доме-интернате снят с контроля Роспотребнадзора. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Глава региона отметил, что на данный момент в Псковской области активен один очаг коронавируса.
Врач-терапевт Псковской межрайонной больницы, депутат Псковского областного Собрания Елена Лунгу ранее сообщала, что если один член семьи заразился омикроном – заболеют все. «Для него [омикрона. – Ред.] характерно быстрое течение – инкубационный период составляет буквально два-три дня, высокая контагиозность», – отметила врач.
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