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Круглогодичный федеральный молодёжный лагерь построят в Псковской области

Закрытие молодёжного лагеря «Самолва». Фото Арсения Тимашова

Круглогодичный федеральный молодёжный лагерь планируют построить в Псковской области. Основной его корпус будет располагаться в Печорах, а филиал – в деревне Самолва. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. 

Глава региона отметил, что провёл совещание с заместителем министра просвещения России Денисом Грибовым, митрополитом Тихоном и представителями Росмолодёжи, где они обсудили реализацию проекта Всероссийского детского центра, строительство федерального молодёжного лагеря с площадками в Печорах и Самолве. До этого участники мероприятия побывали в  Печорах и осмотрели потенциальные участки застройки.

«Проект Всероссийского детского центра имеет особое значение для нашего региона. Он станет органичным продолжением работы, которая была проведена в преддверии 800-летия князя Александра Невского. В прошлом году по инициативе нашего владыки в Гдовском районе был построен мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной». На его открытии присутствовал президент России Владимир Владимирович Путин», – отметил Михаил Ведерников.

Владимир Путин отметил работу волонтёров и Российских студенческих отрядов, которые, пока были в молодёжном лагере Самолва, провели большую работу по благоустройству деревни и организации церемонии открытия. Михаил Ведерников отметил, что глава государства также поддержал предложение о строительстве молодёжного лагеря, который будет работать на постоянной основе.

«Администрация области готова максимально быстро выделить земельные участки после окончательного выбора и приступить к работам. Благодарю Дениса Евгеньевича, всех коллег из Министерства просвещения РФ и Росмолодёжи за приезд в Псковскую область, конструктивную помощь и поддержку в реализации столь значимого для нас проекта», – отметил Михаил Ведерников.

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