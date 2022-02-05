Михаил Ведерников поздравил жителей Гдова с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

15:56, 05 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Гдова с 78-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в администрации Псковской области.

Михаил Ведерников отметил, что 4 февраля 1944 года – особенный день для Гдовского района и подчеркнул, что эта знаменательная дата объединяет все поколения жителей муниципалитета.

Особые слова благодарности и уважения губернатор адресовал ветеранам, узникам концлагерей, детям войны и труженикам тыла: «Ваша жизнестойкость, мужество, отвага и героизм — бессмертный пример для каждого из нас», – отметил он. Также Михаил Ведерников отдельно подчеркнул роль подрастающего поколения в сохранении исторической памяти Гдова.

Накануне в Гдове прошли торжественные мероприятия в память об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Собравшиеся почтили память защитников и мирного населения, погибших в годы войны, минутой молчания. В школах и библиотеках города также прошли встречи, конкурсы чтецов, выставки и другие мероприятия, посвящённые годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.