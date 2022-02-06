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Россия завоевала золото и серебро в скиатлоне у мужчин во время Олимпийских игр в Пекине

Фото: RT на русском

Россия завоевала золото и серебро в скиатлоне у мужчин во время Олимпийских игр в Пекине. Александр Большунов финишировал первым, второе место занял Денис Спицов, сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Несмотря на своё падение, Большунов и Спицов смогли завоевать первое и второе место на Олимпиаде. Лидер зачёта Кубка мира норвежец Йоханесс Клебо проиграл российским спортсменам более чем на девять минут, оказавшись на 40-м месте.

Напомним, что 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место в короткой программе в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине, набрав 90,18 балла.
 

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