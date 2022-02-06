180 071 случай заболевания COVID-19 выявили за сутки в России

11:49, 06 февраля 2022, ПАИ

В России за сутки выявили 180 071 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии на территории РФ выявлено 12 810 118 случаев заражения, об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Госпитализировано 12 749 человек, выздоровели 59 583 человека. Скончался 661 человек, за всё время пандемии — 335 414.

Напомним, что в Псковской области выявлено 454 случая заражения, выздоровело 238 человек, скончалось семь человек. Также в Псковской области 172 ребенка привились вакциной «Спутник М».