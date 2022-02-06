Путин поздравил российских спортсменов с открытием «золотого счёта» на Олимпиаде в Пекине

16:15, 06 февраля 2022, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменов с открытием «золотого счёта» на Олимпиаде в Пекине, сообщает Telegram-канал «Пул № 3».

«От души поздравляю вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли золотой счёт нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу. Убеждён, ваше выступление станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев. Желаю вам новых успехов, здоровья и всего самого доброго. Молодец!» – поздравил президент с победой Александра Большунова.

Напомним, что Александр Большунов и Денис Спицов завоевали золото и серебро в скиатлоне у мужчин во время Олимпийских игр в Пекине, обогнав более чем на девять минут лидера зачёта Кубка мира норвежца Йоханесса Клебо.





