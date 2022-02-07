3,5% медиков в Псковской области болеют коронавирусом

09:25, 07 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области 3,5% медицинских работников болеют коронавирусом. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире программы «Псковский телеграм Online» 7 февраля.

По словам Марины Гаращенко, все болеющие медики относятся к первичному звену здравоохранения.

«Четко указали соблюдать меры, масочный режим, в поликлиниках сотрудники должны ходить, как медики в красной зоне, — в хороших масках», - подчеркнула Гаращенко.