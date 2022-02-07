В конце недели пройдёт заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19

09:45, 07 февраля 2022, ПАИ

В конце этой недели состоится заседание оперативного штаба Псковской области по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online» 7 февраля.

В рамках заседания оперштаба традиционно ожидается разбор эпидемической ситуации. Будет озвучиваться информация о состоянии коечного фонда, количестве тяжёлых больных, ситуации с вакцинацией.