В конце недели пройдёт заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19
В конце этой недели состоится заседание оперативного штаба Псковской области по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online» 7 февраля.
В рамках заседания оперштаба традиционно ожидается разбор эпидемической ситуации. Будет озвучиваться информация о состоянии коечного фонда, количестве тяжёлых больных, ситуации с вакцинацией.
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