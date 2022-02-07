Из Пскова в Анапу будут летать 164-местные авиалайнеры

10:12, 07 февраля 2022, ПАИ

В этом году в связи с востребованностью рейсов осуществлять перевозки по маршруту Псков – Анапа будет самолёт авиакомпании S7 Airlines вместимостью более 160 посадочных мест. Об этом в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online» рассказал директор аэропорта имени княгини Ольги Артём Тарасов.

«На южные направления будут летать другие воздушные суда, - отметил Артём Тарасов. – Раньше были 50-местные суда, а теперь почти на всех направлениях будет летать Sukhoi Superjet 100, а на Анапу – А-320 на 164 места авиакомпании S7 Airlines».

Также директор аэропорта отметил, что направления останутся те же, что и в прошлом году. В настоящее время псковичи также активно интересуются южными направлениями в период май – сентябрь.