Еще 8 жителей Псковской области скончались от COVID-19
Еще 8 жителей Псковской области скончались от COVID-19, сообщает официальный Telegram-канал региона. С начала пандемии болезнь унесла жизни 1476 жителей региона.
Всего в Псковской области подтвердились 78 327 случаев заражения коронавирусом, их них 507 — за минувшие сутки. На амбулаторном и стационарном лечении находятся 7109 человек. Выздоровели 72 143 пациента, в том числе 183 — за прошедшие 24 часа.
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