Еще 8 жителей Псковской области скончались от COVID-19

11:52, 07 февраля 2022, ПАИ

Еще 8 жителей Псковской области скончались от COVID-19, сообщает официальный Telegram-канал региона. С начала пандемии болезнь унесла жизни 1476 жителей региона.

Всего в Псковской области подтвердились 78 327 случаев заражения коронавирусом, их них 507 — за минувшие сутки. На амбулаторном и стационарном лечении находятся 7109 человек. Выздоровели 72 143 пациента, в том числе 183 — за прошедшие 24 часа.