Более 10 тысяч пациентов с COVID-19 госпитализировали в России за сутки

11:54, 07 февраля 2022, ПАИ

В России за сутки госпитализировали 10 843 человека с коронавирусом, что на 15% меньше по сравнению с 6 февраля, пишет Telegram-канал оперштаба Москвы.

За последние сутки в России выявлено 171 905 новых случаев коронавируса в 85 регионах. За сутки скончались 609 человек. Полностью выздоровели 55 683 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 982 023 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 336 023 летальных исхода, выздоровели 10 624 954 человека.

Всего в Псковской области подтвердились 78 327 случаев заражения коронавирусом, из них 507 — за минувшие сутки.