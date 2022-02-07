Свыше 3 млн выплатили за добычу волков в Псковской области в 2021 году
Свыше 3 млн рублей выплатили охотникам в Псковской области за добытых в 2021 году волков. Об этом сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов на одной из псковских радиостанций.
Он отметил, что охота на волка требует не только специальных навыков, она ещё затратна по времени, по финансовой составляющей. К тому же не всегда может оказаться результативна. Поэтому с 2017 года в регионе за каждого добытого волка выплачивается премия в размере 10 тысяч рублей.
Виктор Мусатов заметил, что в прошлом году в Псковской области добыли максимальное количество волков – более 300 особей. По всем добытым животным премия была выплачена. На этот год средства тоже заложены.
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