Виктор Мусатов: В ближайшем году нововведений в правилах охоты в Псковской области не ожидается

12:42, 07 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области в ближайший год в правилах охоты не ожидается нововведений. Об этом заявил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов в эфире одной из псковских радиостанций 7 февраля.

«У нас законы меняются достаточно динамично. Но хочу успокоить охотников, в ближайший год никаких новшеств, которые кардинально поменяют принципы либо что-то в правилах охоты, такого нет», - сказал гость радиостудии.

По словам Виктора Мусатова, определенные изменения коснутся в большей степени охотопользователей. «По ним мы заблаговременно принимаем соответствующие меры, проводим совещания, встречи, обсуждаем эти изменения, для того чтобы они не приводили к каким-то негативным последствиям для отрасли и для отдельных охотников», - добавил он.

Ранее Виктор Мусатов рассказал о причине активности волков в Псковской области.