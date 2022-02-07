Шестой региональный чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал в Псковской области

13:53, 07 февраля 2022, ПАИ

7 февраля в Псковской области стартует 6-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Церемония открытия состоится в онлайн-формате, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В соревнованиях профессионального мастерства примут участие свыше 220 участников — студенты и школьники. Сегодня они знакомятся с площадками и проходят инструктаж.

Первые соревнования во всех возрастных категориях состоятся 8 февраля. Учитывая эпидемиологическую обстановку, чемпионат будет проводиться на различных площадках на базе профессиональных образовательных учреждений с соблюдением полного комплекса противовирусных мероприятий.

Всего в ходе соревнований регионального чемпионата по стандпртам WorldSkills участники смогут продемонстрировать свои навыки и умения в 28 компетенциях. Для региона это рекордное число направлений.

Для студентов соревнования пройдут по 21 направлению, для школьников - по 7 компетенциям. Среди них как привычные для участников из Псковской области, так и новые. Так, участники взрослой категории впервые смогут попробовать свои силы сразу в 7 компетенциях: «Лечебная деятельность (Фельдшер)», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Организация экскурсионных услуг», «Охрана труда», «Бухгалтерский учет», «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте» и «Художественная роспись по дереву». Для юниоров — «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» и «Парикмахерское искусство».

Победители будут представлять Псковскую область на отборочных федеральных соревнованиях, а затем и в финале чемпионата.

Соревнования состоятся на площадках, организованных в профессиональных образовательных учреждениях Пскова, Великих Лук, Опочки, Острова и Себежского района. Новыми партнерами WorldSkills в регионе стали Колледж ПскоГУ и Великолукский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I.

Оценивать работу участников будут около 160 региональных и федеральных экспертов, в том числе и представители работодателей различных предприятий Псковской области.

Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Псковской области проходит с 2017 года. Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем внедрения лучших практик и профессиональных стандартов.

Национальный чемпионат WorldSkills Россия проходит в мастерских, созданных в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».