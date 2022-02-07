Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Шестой региональный чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал в Псковской области

7 февраля в Псковской области стартует 6-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Церемония открытия состоится в онлайн-формате, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В соревнованиях профессионального мастерства примут участие свыше 220 участников — студенты и школьники. Сегодня они знакомятся с площадками и проходят инструктаж.

Первые соревнования во всех возрастных категориях состоятся 8 февраля. Учитывая эпидемиологическую обстановку, чемпионат будет проводиться на различных площадках на базе профессиональных образовательных учреждений с соблюдением полного комплекса противовирусных мероприятий.

Всего в ходе соревнований регионального чемпионата по стандпртам WorldSkills участники смогут продемонстрировать свои навыки и умения в 28 компетенциях. Для региона это рекордное число направлений.

Для студентов соревнования пройдут по 21 направлению, для школьников - по 7 компетенциям. Среди них как привычные для участников из Псковской области, так и новые. Так, участники взрослой категории впервые смогут попробовать свои силы сразу в 7 компетенциях: «Лечебная деятельность (Фельдшер)», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Организация экскурсионных услуг», «Охрана труда», «Бухгалтерский учет», «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте» и «Художественная роспись по дереву». Для юниоров — «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» и «Парикмахерское искусство».

Победители будут представлять Псковскую область на отборочных федеральных соревнованиях, а затем и в финале чемпионата.

Соревнования состоятся на площадках, организованных в профессиональных образовательных учреждениях Пскова, Великих Лук, Опочки, Острова и Себежского района. Новыми партнерами WorldSkills в регионе стали Колледж ПскоГУ и Великолукский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I.

Оценивать работу участников будут около 160 региональных и федеральных экспертов, в том числе и представители работодателей различных предприятий Псковской области.

Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Псковской области проходит с 2017 года. Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем внедрения лучших практик и профессиональных стандартов.

Национальный чемпионат WorldSkills Россия проходит в мастерских, созданных в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

07 февраля 2022

525 тысяч нарушений на дорогах Псковской области выявлено с помощью камер
07 февраля 2022

Более 600 млн направят на оплату труда медиков, консультирующих граждан дистанционно
07 февраля 2022

Около 2,5 тысячи тонн рыбы выловили из Псковско-Чудского озера за год
07 февраля 2022

Осадки в виде мокрого снега ожидаются в Псковской области 8 февраля
07 февраля 2022

Более 5 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19
07 февраля 2022

Популяцию кабанов в Псковской области из-за АЧС сократили до 500 особей
07 февраля 2022

В работе Telegram произошел сбой
07 февраля 2022

Виктор Мусатов: Псковская область – экологически благополучный регион, но сильно замусоренный


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...