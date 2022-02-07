525 тысяч нарушений на дорогах Псковской области выявлено с помощью камер
За 2021 год сотрудники ГИБДД пресекли 624 тысячи правонарушений, 525 из них было выявлено с помощью камер автоматической видеофиксации. Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 7 февраля.
«Это достаточно большие цифры. В частности, они связаны с развитием в Псковской области фотовидеофиксации», – отметил Сергей Семенов.
Он также добавил, что больше всего выявленных нарушений с помощью камер приходится на превышение скоростного режима – более 430 тысяч нарушений, или 93 %.
Слышали ли вы про биткоин?
Разницу между платными родами и родами по ОМС объяснили в Псковском перинатальном центре
Более 9 тысяч не пристёгнутых ремнём безопасности человек выявили в Псковской области