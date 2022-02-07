525 тысяч нарушений на дорогах Псковской области выявлено с помощью камер

14:19, 07 февраля 2022, ПАИ

За 2021 год сотрудники ГИБДД пресекли 624 тысячи правонарушений, 525 из них было выявлено с помощью камер автоматической видеофиксации. Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 7 февраля.

«Это достаточно большие цифры. В частности, они связаны с развитием в Псковской области фотовидеофиксации», – отметил Сергей Семенов.

Он также добавил, что больше всего выявленных нарушений с помощью камер приходится на превышение скоростного режима – более 430 тысяч нарушений, или 93 %.