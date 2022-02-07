Более 80 нетрезвых водителей поймали в Псковской области в новогодние праздники

14:30, 07 февраля 2022, ПАИ

С 1 по 9 января сотрудники ГИБДД пресекли в Псковской области более 2300 административных правонарушений. Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 7 февраля.

За указанный период выявлено 82 нетрезвых водителя, в том числе 4 - повторно. Также проводились рейдовые мероприятия: проверялись правила перевозки, пристегивание ремнями безопасности.

В праздничные дни прошло 5 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

По словам Сергея Семенова, благодаря принятым мерам обстановка не усложнилась. Он уточнил, что были внесены изменения в расстановку нарядов.