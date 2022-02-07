Псковичам назвали ошибку водителей, которая приводит к ДТП
Риск попасть в ДТП повышается, если водитель двигается быстрее или медленнее средней скорости потока. Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 7 февраля.
Сергей Семенов подчеркнул, что превышение скорости является одной из наиболее распространенных причин ДТП со смертельным исходом.
«Риск попасть в ДТП повышается, если водитель двигается быстрее или медленнее средней скорости потока. При быстрой езде водитель привыкает к скорости и не всегда способен адекватно оценить быстро меняющую ситуацию на дороге, из-за этого часто происходят ДТП, в том числе и с трагическими последствиями», – заключил специалист.
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