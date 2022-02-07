Новые патрульные мотоциклы получили сотрудники ДПС в Псковской области

14:44, 07 февраля 2022, ПАИ

Новые патрульные мотоциклы запустили в эксплуатацию в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области. Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 7 февраля.

Также получены 46 новых автомобилей Skoda Octavia и УАЗ Патриот. «Автопарк укомплектован на все 100%», - уточнил Сергей Семенов.

Он отметил, что техническая оснащенность Госавтоинспекции постоянно повышается.

Сейчас все меньше пеших сотрудников на дорогах, используются видеорегистраторы в планшетах, в автомобилях. Используются компьютеры, телефоны, планшеты, измерители освещения, дорожного покрытия, светопропускной способности стекол. Кроме того, сотрудники ГИБДД используют передвижную лабораторию. .