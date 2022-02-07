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Общество

Более 9 тысяч не пристёгнутых ремнём безопасности человек выявили в Псковской области

В прошлом году в Псковской области сотрудники ГИБДД выявили более девяти тысяч нарушений правил дорожного движения, связанных с неиспользованием ремней безопасности. Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 7 февраля.

«Зачастую водители и пассажиры игнорируют требования по использованию ремней безопасности. При этом, как показывает статистика, применение ремней безопасности уменьшает риск получения тяжёлых травм при фронтальном столкновении в 2-2,5 раза, при боковом – в 1,8 раза, при опрокидывании – в пять раз», – отметил специалист.

Также Сергей Семенов добавил, что распространённым является нарушение, когда водители, иногда по невнимательности, а иногда и намеренно, не соблюдают требования разметки проезжей части и дорожных знаков. В Псковской области за 2021 год было выявлено более 8,5 тысячи таких нарушений, уточнил он.

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